أهم الوجهات السياحية في أيرلندا.. لوحات فنية لعشاق التصوير

تحتضن أيرلندا المساحات الخضراء والوجهات الرائعة، ما يجعل منها ملاذاً لعجائب الطبيعة الغنية بالتجارب المتميزة والمغامرات الشيقة.

كما تضم الجزيرة العديد من المواقع الخلابة التي تتيح لهواة التصوير وعشاق الطبيعة فرصةً مثالية لالتقاط أروع الصور، ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي للطبيعة، فضلاً عن إمكانية استكشاف أروع الأماكن والنشاطات الفريدة.



وبمناسبة يوم التصوير الفوتوغرافي للطبيعة في 15 يونيو، تدعو هيئة السياحة الأيرلندية إلى زيارة أبرز وجهاتها والتقاط صور مميزة للمناظر الطبيعية الآسرة والاستمتاع بملامح الحياة البرية المدهشة فيها. وتشجّع الهيئة الجميع على وضع أيرلندا على رأس قائمة وجهات السفر لديهم عند استئناف رحلات الطيران إليها مجدداً.





ظاهرة الشفق القطبي في دونيجال

بموقعها الفريد على حافة القارة الأوروبية، تشكّل شبه جزيرة إنيشوين منطقة نائية وفاتنة تسمح برصد ظاهرة الشفق القطبي المدهشة، حيث يمكن الاستمتاع برؤية السماء ليلاً بينما تزهو بمزيج من الأضواء الوردية والخضراء المتلألئة. وتوفر إنيشوين موقعاً مثالياً في أقصى شمال أيرلندا لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة بفضل السماء الصافية والمظلمة. وينبغي على عشاق التصوير الفوتوغرافي بالتأكيد إدراج هذه الوجهة على رأس أولوياتهم عن زيارة أيرلندا لالتقاط صور استثنائية لواحدة من أروع الظواهر الطبيعية في العالم.





العوالق الحيوية المضيئة في كيري وكورك

يحفل الطريق الأطلسي البري بالعديد من العجائب الطبيعية كالمنحدرات البحرية المذهلة والشواطئ الذهبية، إلا أن المياه المضيئة في مقاطعتي كيري وكورك تعتبر من أجمل الظواهر الموجودة في تلك المنطقة. وتتلالأ العوالق الحيوية على طول ساحل سكيليج في مقاطعة كورك، محولةً لون المياه إلى الأزرق الطيفي. أما في كورك، فيمكن ركوب قوارب الكاياك ليلاً في بحيرة لوف هين ورؤية العوالق المضيئة تحت المياه الساكنة والتي تشكل فرصة مثالية لالتقاط صور رائعة.





الأزهار المتفتحة في بورين بكلير

تعد الصخور الكلسية في منطقة بورين بمقاطعة كلير من الظواهر الطبيعية الغامضة بشكلها المنحوت، كما تضم العديد من المقابر التاريخية. وتتحول هذه الأحجار الرمادية في شهر مايو من كل عام إلى مشهد نابض بالألوان مع تفتّح الأزهار البرية، لتجعل المكان كحديقة وطنية تتيح لزوارها التقاط أجمل الصور خلال احتفالية بورين إن بلو لالتقاط الصور.





متنزه فينكس بارك في دبلن

تتميز دبلن بشوارعها النابضة بالحياة وتحتضن متنزه فينكس بارك ذي الواحات الخضراء الوارفة التي تعدّ وجهة مفضلة لسكان هذه المدينة. ويعد المنتزه أكبر حديقة مغلقة في أوروبا تتيح للزوار رؤية قطيع من الغزلان الجميلة والاستمتاع بحديقة الأزهار الفيكتورية، إلى جانب زيارة حديقة الحيوانات في دبلن والتي تقع داخل المنتزه، حيث يمثل هذا المكان موقعاً مثالياً للتنزه والتقاط صور متميزة تعكس جمال الحياة البرية والمناظر الطبيعية الآسرة.





السير على خطى الأساطير في ممر العمالقة

يعد ممر العمالقة أحد أكثر المناظر الطبيعية تميزاً في الجزيرة، ويتكون هذا الممر المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو من أعمدة سداسية يبلغ عددها 40 ألف عمود تكونت بفعل الحمم البركانية. ويمكن الاستمتاع برحلة برية لا تُنسى في ممر العمالقة الشهير والممتد على طول الشريط الساحلي من بلفاست إلى ديري بمقاطعة لندنديري، والتقاط صور بديعة لروائع الحياة البرية.