أسعار الذهب في لبنان اليوم الأحد 6 يونيو 2021.. استقرار حذر

استقرت أسعار الذهب في لبنان مع استقرار الدولار اليوم الأحد 6 -6 - 2021 وثبات الأسعار عالميا.

وجاءت أسعار الذهب في لبنان وفق وسائل إعلام محلية كما يلي:



وسجل سعر الذهب عيار 24 قيراط نحو 92924.41 ليرة لبنانية (60.83 دولار).

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراط نحو 81308.85 ليرة لبنانية (53.13 دولار).

كما سجل سعر الذهب عيار 18 قيراط نحو 69693.3 ليرة لبنانية (45.54 دولار)

وسجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط نحو 2,890,272.33 ليرة لبنانية (1,892.15 دولار).

أما سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرامات , عيار 21 قيراط ) فسجل نحو 650,470.80 ليرة لبنانية (425.04) دولار.

سعر الدولار في لبنان

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، خلال مستهل تعاملات الأحد 6 يونيو 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وحافظ سعر صرف الدولار على مستواه أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، ليستقر عند 13400 ليرة لبنانية للبيع و 13450 ليرة لبنانية للشراء، وهي الأسعار نفسها أمس السبت.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، سجل سعر الذهب عند إغلاق التداولات يوم الجمعة عند مستوى 1891 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 19 مايو/أيار عند 1855.59 دولار في وقت سابق من المعاملات.

وقال جيم وايكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز "نشهد موجة صعود متواضعة في أعقاب بيانات للوظائف الزراعية أقل قليلا من المتوقع... العديد من مراقبي السوق كانوا يتطلعون إلى رقم أكبر كثيرا وعندما لم يحدث تنفس المراهنون على صعود الذهب الصعداء."

زادت الوظائف الأمريكية غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي بينما كان المتوقع في استطلاع أجرته رويترز 650 ألفا.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة 3 أسابيع، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، بينما هبط أيضا عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وصعدت الفضة 1% إلى 27.71 دولار للأوقية وتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر مارس/آذار.

وهبط البلاديوم 0.2% ليسجل 2833.49 دولار بينما استقر البلاتين عند 1156.99 دولار.