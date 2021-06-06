الأردن يطلق رسالة تحذير صارمة.. "الحزم بمواجهة الشغب"

أعلن الأمن الأردني إصابة 4 من عناصره في أعمال شغب في منطقة ناعور جنوب عمان قام بها أنصار عضو مجلس نواب تم فصله اليوم.

وقام أنصار النائب أسامة العجارمة الذي قرر مجلس النواب في جلسة طارئة الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور هيئة الوزارة فصله، بأعمال شغب وإطلاق نار.



وقال بيان عن الناطق الإعلامي باسم الأمن الأردني إن "قوة أمنية تعاملت مساء السبت، مع أعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق عيارات نارية في الهواء قام بها مجموعة أشخاص في منطقة ناعور" بجنوب عمان.

وأوضح أنه "نتج عن تلك الأعمال إصابة 4 من رجال الأمن العام وجرى إسعافهم إلى المستشفى وهم قيد العلاج".

وحذر الأمن الأردني من أنه سيتعامل بكل حزم مع مثل هذه الأفعال، قائلا: "إن القوة الأمنية لن تسمح لهم باختراق القانون والتعدي وتعطيل سير الحياة العامة، وسيتم التعامل مع هكذا أفعال بكل حزم".

وصوت مجلس النواب الأردني، الأحد، على فصل النائب أسامة العجارمة، مؤكدا رفضه المساس بمكانة ومنزلة الملك عبدالله الثاني.

وقال رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات: إن "ما صدر من تفوهات من العجارمة عن جلالة الملك مدانة ولا يقبلها المجلس".

وعقد مجلس النواب الأردني جلسة طارئة للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه والوقوف على تداعيات وانعكاسات الأحداث التي جرت أمس السبت.

وتابع العودات: "ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا".

واستند مجلس النواب الأردني في جلسته الطارئة إلى المادة 84 من النظام الداخلي وبناء على طلب مقدم من الأغلبية النيابية بموجب المذكرة الموقع عليها 109 نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة.

يذكر أن المادة 90، من الدستور الأردني تنص على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه"

ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.