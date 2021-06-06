ارتفاع حصيلة مجزرة الحوثي بمأرب.. 21 قتيلا بينهم طفلان

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم الحوثي على محطة وقود مأرب، الأحد، إلى 21 قتيلا مدنيا بينهم طفلان، وذلك عقب 24 ساعة من ارتكابهم الجريمة.

واستخدمت مليشيا الحوثي، السبت، صاروخا باليستيا وطائرة دون طيار مفخخة في استهداف محطة وقود في مدينة مأرب ما أدى إلى اندلاع حريق مروع أودى بحياة 14 مدنيا قبل أن ترتفع إلى 17 قتيلا مدنيا.



ونقلت الوكالة اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر طبي ارتفاع أعداد ضحايا الهجوم الدامي إلى 21 قتيلا بينهم طفل في عقده الأول وطفلة ذات 5 أعوام.

وذكرت الوكالة أنه ما زال هناك عدد من الجرحى من المدنيين الذين سقطوا في هجوم ارتكبته مليشيا الحوثي بصاروخ باليستي وطائرة مفخخة على محطة وقود تقع في حي الروضة بمدينة مأرب، شرقي اليمن.





وفي وقت سابق، قالت مصادر حقوقية ورسمية لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن 14 مدنيا قتلوا وأصيب آخرون، كما دمرت 8 مركبات مدنية، بينها سيارة إسعاف كانت قادمة لنقل ضحايا صاروخ باليستي قبل أن تضرب المكان طائرة مفخخة.



ولاقى الهجوم الدامي تنديدا حكوميا وبرلمانيا وشعبيا وحقوقيا محليا ودوليا واسعا، كما تصدر صورة طفلة تدعى "ليال" صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عقب تفحم جسدها في المجزرة المروعة.

واليوم الأحد، قتل عامل وأصيب 3 آخرون في هجوم جديد لمليشيات الحوثي استهدف مجمع "إخوان ثابت الصناعي" في مدينة الحديدة غربي اليمن.