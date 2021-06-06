أبرز معارضي بوتين يهرب إلى أوكرانيا

فر المعارض الروسي البارز للرئيس فلاديمير بوتين وعضو مجلس الدوما السابق، الأحد، إلى أوكرانيا.

واعتقل دميتري جودكوف، البالغ 41 عاما في وقت سابق هذا الأسبوع إلى جانب معارض آخر للكرملين هو أندري بيفوفاروف الذي تم إخراجه من طائرة متجهة إلى وارسو قبل دقائق من إقلاعها.



وقال دميتري جودكوف في منشور على فيسبوك، أكد صحته لوكالة "فرانس برس": "أنا أقترب من كييف".

وأضاف أن مصادر مقربة من الكرملين أبلغته أنه في حال عدم رحيله فسيتم اعتقاله في قضية جنائية "وهمية" ترفع ضده.

وجاء اعتقال جودكوف على خلفية إيجار غير مدفوع عام 2015 حيث واجه عقوبة تصل إلى 5 سنوات في السجن.

ووصف أنصاره هذا الاحتجاز بأنه نوع من العقاب لاعتزامه الترشح في الانتخابات.

لكن جرى إطلاق سراحه لاحقا بدون توجيه اتهامات إليه مساء الخميس في خطوة نادرة من قبل السلطات الروسية.

وأوضح محاميه ميخائيل بيريوكوف، للوكالة أن السياسي المعارض تم إطلاق سراحه بدون توجيه اتهام رسمي له.

وأشاد أنصاره بإطلاق سراحه لكنهم أشاروا إلى أنه لن يسمح له بالترشح للبرلمان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية في روسيا في سبتمبر 2021 على 450 مقعد مطروح للتصويت في مجلس الدوما الثامن، ويدخل حزب روسيا الموحدة الانتخابات وهو الحزب الحاكم بعد فوزه في انتخابات عام 2016 بنسبة 54.2 ٪ من الأصوات وحصوله على 343 مقعدًا.



والجمعة، صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، على قانون يمنع المتعاملين مع منظمات تصنف "إرهابية" من خوض الانتخابات.

يأتي ذلك في إجراء انتقدته المعارضة واعتبرته وسيلة لتحييدها قبل الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول القادم.

ووقع بوتين الجمعة القانون الذي أقره النواب في مايو/ أيار الماضي. وسيحظر القانون على قادة هذه المجموعات الترشح للانتخابات البرلمانية لخمس سنوات، فيما يفرض حظراً مدته ثلاث سنوات على من يقدمون دعماً مالياً لهم.