حريق ضخم في مصنع مواد غذائية غربي طهران

قالت وسائل إعلام إيرانية إن حريقاً كبيراً اندلع، مساء اليوم الإثنين، في أحد المصانع غرب العاصمة طهران.

وأضافت أن "الحريق وقع في شركة (بهنوش) للمواد الغذائية غربي العاصمة، حيث شوهد عمود ضخم من الدخان يرتفع من موقع الحادث".



وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن النيران اشتعلت في إحدى الشركات الصناعية الواقعة غربي العاصمة طهران.



وأضافت أن "الشركة الصناعية تعرضت لحريق هائل لعدة دقائق"، لافتة إلى أن "الشركة تقع على بعد نحو 9 كيلومترات من طريق كرج السريع".

ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر والأضرار والأسباب التي أدى إلى اشتعال النيران في الشركة.