قالت وسائل إعلام إيرانية إن حريقاً كبيراً اندلع، مساء اليوم الإثنين، في أحد المصانع غرب العاصمة طهران.
وأضافت أن "الحريق وقع في شركة (بهنوش) للمواد الغذائية غربي العاصمة، حيث شوهد عمود ضخم من الدخان يرتفع من موقع الحادث".
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء إن النيران اشتعلت في إحدى الشركات الصناعية الواقعة غربي العاصمة طهران.
وأضافت أن "الشركة الصناعية تعرضت لحريق هائل لعدة دقائق"، لافتة إلى أن "الشركة تقع على بعد نحو 9 كيلومترات من طريق كرج السريع".
ولم ترد معلومات عن حجم الخسائر والأضرار والأسباب التي أدى إلى اشتعال النيران في الشركة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق ضخم في مصنع مواد غذائية غربي طهران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.