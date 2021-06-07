دندياس يشيد بزيارته للإمارات: دليل على قوة العلاقات مع اليونان

أعلن وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس أنه سيقوم بزيارة للإمارات غدا الثلاثاء، يلتقي خلالها وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

وقال وزير الخارجية اليوناني إن زيارته للإمارات دلالة على العلاقة القوية للغاية بين البلدين.

وأضاف وزير الخارجية اليوناني قائلا : "سأبحث خلال زيارتي للإمارات التعاون الاستراتيجي الثنائي بين البلدين والتطورات الأخيرة في الشرق الأوسط ومنطقة شرق المتوسط".

ومؤخرا، تم اعتماد ممر سفر آمن بين الإمارات واليونان للمسافرين الحاصلين على جرعتي لقاح ضد فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، وللمضي قدما نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19

و اتفق البلدان ضمن التدابير -التي يشملها هذا الإجراء- على الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم الصادرة من الجهات الصحية فيهما دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول والتي يتم تحديثها بما يضمن سفرا أكثر أمانا وسلامة للجميع.