محمد بن زايد يناقش مع رئيس الكونغو تعزيز العلاقات

ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع رئيس جمهورية الكونغو تعزيز التعاون.
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من فيلكس تشيسكيدي تناول علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تنميته على جميع المستويات الاقتصادية و التجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" تناول الاتصال جهود البلدين في مواجهة "جائحة كوفيد - 19" و تداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك و تبادلا وجهات النظر بشأنها خاصة جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية في أفريقيا .
و أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية الكونغو الديموقراطية حكومة وشعبا ولأسر ضحايا بركان جبل " نيراجونجو"، مبديا تضامن دولة الإمارات مع شعب الكونغو الصديق في هذه الظروف الصعبة.
من جانبه أعرب فيلكس تشيسكيدي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لما أبداه من مشاعر تضامن ومواساة صادقة تجاه بلاده وشعبها.
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