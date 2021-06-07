بالصور.. هبوط أول طائرة في مطار برنيس الدولي المصري

استقبل مطار "برنيس الدولي" بمحافظة البحر الأحمر ، أول رحلة تابعة لشركة مصر للطيران، وعلى متنها 60 راكبا.

وتعتبر هذه الرحلة هي الأولى أيضا التي تهبط على أرض المطار الذي افتتح في كانون الثاني/ يناير عام 2020.

ونظمت إدارة المطار، استقبالا خاصا للطائرة، وفق بروتوكول أول رحلة تهبط المطار، وذلك بتقليد رش المياه على الطائرة ، تعبيرا عن الاحتفال بوصول أول رحلة تهبط على أرض المطار .







وأعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان، الإثنين، أن مطار "برنيس" من المطارات الواعدة في تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر نظرًا لما تتمتع به هذه المنطقة من ثراء بالمقاصد السياحية وتميزها بموقع فريد على ساحل البحر الأحمر.

ويتكون المطار من ممر بطول 3650 مترًا وعرض 60 مترًا، وترمك مدني يسع نحو 8 طائرات، وصالة ركاب بسعة 600 راكب في الساعة، وبرج للمراقبة بارتفاع 58 مترًا، و47 منشأً فنيًّا واداريًّا وخدميًّا.





وتم تصميم المطار، في وقت قياسي وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية في مجال المطارات الدولية.



وافتتح مطار برنيس الدولي في كانون الثاني/ يناير من عام 2020.



