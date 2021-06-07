وزير خارجية اليمن يشيد بالجهود العمانية لإنهاء الحرب

أشاد وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، بالجهود الدبلوماسية العمانية لإنهاء الحرب في البلاد رغم تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية.

والتقى وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك بالعاصمة العمانية مسقط، مع وزير المكتب السلطاني الفريق أول سلطان بن محمد النعماني، وذلك في زيارة له استمرت لـ3 أيام، بحسب وكالة سبأ الرسمية.



وقال بن مبارك إنه يراهن على الدور الذي تلعبه سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين جميع أطراف النزاع في اليمن، مشيرا إلى الدور التي تلعبه السلطنة في تحقيق التسوية السياسية وإنهاء الحرب وآثارها الإنسانية.

ولفت المسؤول اليمني إلى بنود المبادرة الأممية لوقف النزاع في اليمن والتي تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار وفتح مطار صنعاء وتصدير المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

وأوضح أن مليشيا الحوثي أبدت تعنتا وصلفا في كل مرة أمام المبادرات الأممية والإقليمية وصعدت جرائمها آخرها ارتكاب مجزرة ضد المدنيين العزل في محطة وقود بمدينة مأرب وإطلاقها طائرات مسيرة مفخخة على الأراضي السعودية في مدينة خميس مشيط.

واعتبر الوزير اليمني أن ذلك يؤكد أن هذه المليشيا غير جادة في التعاطي مع الجهود الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار والجلوس في طاولة المفاوضات.

وأشار إلى أهمية أن تغتنم المليشيات الحوثية تلك المبادرات المتتالية لإحلال السلام وعدم تفويت الفرصة لما فيه مصلحة الشعب اليمني على ما سواها من الأجندات الأخرى وتحقيق الأمن والسلم في اليمن والمنطقة".

ولفت إلى تنازلات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ بدء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي على الشعب اليمني وانقلابها على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014، وما أعقبها من تدمير للمدن وتفاقم المعاناة الإنسانية بما جعل اليمن تواجه أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.