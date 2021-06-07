نصيحة أوروبا لبوتين لتحسين العلاقات المتوترة

وجه الاتحاد الأوروبي رسالة إلى روسيا بالحث على ضرورة تغيير سلوكها إذا كانت تريد تحسين العلاقات مع دول الاتحاد.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي والذي يرأس القمم الأوروبية في بيان، إن العلاقات بين الاتحاد وروسيا متدهورة وإن هذا الوضع، أو ما هو أسوأ منه، ليس في مصلحة أي من الطرفين.



وأضاف ميشيل قائلا على تويتر، بعد اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،: "الاتجاه الهابط في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لا يمكن أن يتغير إلا إذا توقفت روسيا عن السلوك المدمر".

ويدور خلاف بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن مجموعة كبيرة من القضايا منها حقوق الإنسان وتدخل روسيا في أوكرانيا وطريقة معاملة روسيا للمعارض المسجون أليكسي نافالني.

يأتي ذلك فيما وجهت روسيا اللوم في تدهور العلاقات إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الكرملين في بيان عن بوتين قائلا: "العلاقات بين روسيا والاتحاد لا يمكن اعتبارها مُرضية على الرغم من أنهما ما زالا شريكين رئيسيين في مجالات التجارة والاستثمار".

وأشار الكرملين إلى الاتصال الهاتفي بين ميشيل وبوتين قائلا: "تمت الإشارة إلى أن العودة للتعاون بشكل عملي ومحترم سيكون في مصلحة الطرفين".

وفرض الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار الماضي عقوبات على 4 مسؤولين روس بارزين مقربين من بوتين ردا على سجن نافالني.

وتشمل عقوبات أخرى فرضها الاتحاد على موسكو إجراءات اتُخذت في 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.