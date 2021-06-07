مقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في هجوم "متعمد" بشاحنة في كندا

قتل 4 أفراد من عائلة مسلمة وأصيب طفل في هجوم "متعمد" نفذه رجل يقود شاحنة صغيرة في مدينة بجنوب مقاطعة أونتاريو الكندية.
وأعلنت الشرطة أن المشتبه به شاب في العشرين أوقف بعيد الهجوم ووجهت إليه الإثنين تهمة ارتكاب 4 جرائم متعمدة ومحاولة قتل.
وقال بول ويت المحقق في شرطة مدينة لندن حيث وقع الهجوم: "ثمة أدلة على أنه فعل متعمد ومخطط له، سببه الكراهية. نعتقد أنه تم استهداف الضحايا لأنهم مسلمون".
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