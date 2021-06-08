"فاستلي" لخدمات الحوسبة السحابية تكشف سبب تعطل مواقع الإنترنت

قالت شركة "فاستلي" لخدمات الحوسبة السحابية إنه تم تحديد الخلل المتسبب في تعطل مواقع الإنترنت.

وأضافت في بيان مقتضدب أنه جاري العمل على حله.

تعرضت العديد من مواقع الإنترنت في العالم للعطل، بينها وسائل إعلام كبرى صباح الثلاثاء.

ومن المواقع التي تعطلت موقعا "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" الأمريكيين، وصحيفة "لوموند" الفرنسية وموقع "أمازون"، وصيحفتا "الغارديان" و"فاينانشال تايمز"، البريطانيتين.

كما تعطل الموقع الرسمي للحكومة البريطانية صباح الثلاثاء أيضا، وتعذر الدخول إليه.

وتعذر الدخول مؤقتا لموقع "بي.بي.سي" البريطاني قبل عودته إلى الخدمة.

وظهرت رسائل تشير إلى عطل في الصفحة على المواقع نحو الساعة 10,00، بالتوقيت العالمي الموحد (غرينتش).

وحدثت الأعطال بشكل متزامن، لكن عددا من المواقع عاد للعمل لاحقا.