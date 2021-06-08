جوتيريس إلى ولاية ثانية حتى 2026 كأمين عام الأمم المتحدة

وافق مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، على أن يتولى أنطونيو جوتيريس الأمانة العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية حتى 2026.

ويتولى رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق (72) الأمانة العامة للمنظمة الدولية منذ يناير/كانون الثاني 2017 ولم ينافسه مرشح آخر على الولاية الثانية والتي تبدأ 2022 إلى 2026.

وفي جلسة مغلقة، أوصى مجلس الأمن بإجماع أعضائه الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمديد ولاية جوتيريس، وفق ما أعلن السفير الأستوني سفين يورجنسون الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس.

وأمين عام الأمم المتحدة هو رئيس الأمانة العامة للأمم المتحدة، أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة.

يعد الأمين العام الحامل الرسمي لكلمة الأمم المتحدة، وقائدها الفعلي.

هو أعلى منصب في الأمم المتحدة. هو عضو في الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة، وعادة ما يكون متحمل هذا المنصب يتحدث بطلاقة الإنجليزية و‌الفرنسية

وعين الأمين العام للأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصية من مجلس الأمن، الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن يمكنهم استخدام الفيتو للاعتراض على مرشح للمنصب.

فترة تحمل المنصب محددة بـ 5 سنوات قابلة للتجديد، وبإستثناء بطرس بطرس غالي الذي شغل المنصب لولاية واحدة، كل من تحمل منصب الأمين العام شغل منصبه لولايتين متتاليتين.