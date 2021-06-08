الإمارات.. ريادة في جذب الاستثمار ودعم المشاريع الناشئة

نجحت دولة الإمارات عبر تشريعات وقوانين وتيسيرات في أن تصبح وجهة الاستثمارات العالمية في الشرق الأوسط.

فقد حرصت الإمارات على دعم الاستثمارات الأجنبية وصياغة السياسات المواتية لأعمال المستثمرين فضلا عما توفره بنيتها التحتية المتطورة ومنشآتها المتقدمة التي تشمل المستودعات والمساحات المكتبية وإمدادات الطاقة والاتصالات المتقدمة والعديد من المزايا الأخرى لجذب الاستثمار الاجنبي .

وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات وفق تقرير ، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"نمواً بنسبة 44.2% خلال العام الماضي 2020، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الإمارات نحو 19.88 مليار دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة "كوفيد-19" التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم.

وركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي المعزز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة والطاقة المتجددة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة وغيرها.

بنية تحتية

وقال نضال حداد مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة البيادر انترناشونال وهو أحد المستثمرين بالإمارات في لقاء مع وكالة أنباء الامارات/ وام/ إن سبب اختياره لدولة الإمارات مقراً لاستثماراته يعود بما تتمتع به البلاد من بنية تحتية جاذبة للاستثمار ،فضلا عن مبادراتها الداعمة للمشاريع الناشئة التي ستستقطب المزيد من رواد الأعمال لتأسيس استثماراتهم على أرضها.



وأشار إلى أنه عندما أسست شركة البيادر انترناشونال في العام 1991، كانت الدولة حينها على مشارف مرحلة واعدة تبرز فيها الخطط الطموحة لتأسيس بنية تحتية داعمة لأعمال المستثمرين.

وقال، كانت الإمارات حينها حريصة على تطوير شبكة متطورة لتقنيات الاتصالات وإرساء دعائم قطاعات قوية تشمل الطاقة والبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيماوية والخدمات، مع وضع الخدمات المالية المحلية والعالمية في متناول المستثمرين من رجال الأعمال ليتمكنوا من تنويع استثماراتهم.

وأضاف، مع إطلاق حكومة دولة الإمارات استراتيجية الصناعة Operation 300Bn الرامية لدفع عجلة النمو الصناعي وتوسيع نطاقه، بات من الطبيعي رؤية الشركات الصناعية مثل البيادر انترناشونال تسعى لتوسيع القدرات الصناعية لعلامة "صنع الإمارات"، حيث نعمل على تعزيز رقعة انتشار منتجاتنا انطلاقاً من دولة الإمارات لتصل إلى مختلف أرجاء العالم.

وأكد على أن القوانين الإستثمارية الجديدة التي وضعت مؤخرا في الثاني من يونيو ودخلت حيز التنفيذ ستُحدث تحولا هائلا في جذب المستثمرين من كل دول العالم بشكل عام ومن المنطقة العربية بشكل خاص.

ونوه بأن دولة الإمارات ،من أكثر الدول الرائدة في المنطقة وفي العالم في البنية التحتية المتطورة في جميع المجالات سواء في مجال الشحن البحري أو الشحن الجوي، بالإضافة للموقع الجغرافي الإستراتيجي المميز بالإضافة إلى قوانين الإستثمار المشجعة التي وضعتها القيادة الرشيدة في الدولة لجذب الإستثمارات.







وذكر نضال حداد أن شركة البيادر انترناشيونال تقدم خدماتها لمتاجر السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة وقطاع الأغذية والمشروبات العالمي الذي يتضمن الفنادق وسلاسل مطاعم الوجبات السريعة والكافتيرهات والمقاهي وشركات توريد الأطعمة وتجار المواد الغذائية وشركات الطيران والمستشفيات ودور السينما والعديد من القطاعات والمجالات الأخرى.



وأكد على أن شركة البيادر تلتزم بشعار ’صنع في دولة الإمارات‘ للعالم معربا عن سعادته بتولي الشركة دورا رئيسيا في تطوير قطاع حلول التغليف للمواد الغذائية.

وقال إن مصنع الشركة في جبل علي سعى لمضاعفة طاقته الإنتاجية لتصل إلى 18 ألف طن سنوياً من حلول تغليف المواد الغذائية مضيفا أن شركة البيادر انترناشونال لاستثمار ضغت مبلغا قدره 200 مليون درهم لتنفيذ خطة رئيسية لتوسيع قدراتها في مجالي التصنيع والتجزئة، مع استعدادها لتوسيع عملياتها الإقليمية لتغطي العالم العربي.