أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يعاود المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 يونيو/حزيران 2021، بالرغم من هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض الذهب بالبورصات العالمية في تعاملات الثلاثاء، مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية حول ضغوط التضخم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات مساء، الثلاثاء 929.25 جنيه، وفق تجار بالسوق.

والأسعار في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل لآخر.

وسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 813 جنيها، مقابل 810 جنيهات في تعاملات مساء الأمس، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل في مصر، نحو 696.75 جنيه.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 542 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 464.50 جنيه.

وتختلف أسعار المصنعية في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمتها بين 30 و60 جنيها.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

وارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الثلاثاء، إلى نحو 6504 جنيها، مقابل نحو 6480 جنيها في ختام تعاملات الأمس.

تراجع عالمي

وعالميا، انخفض الذهب في تعاملات الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

وتراجع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:05 بتوقيت جرينتش.

بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.