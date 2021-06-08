السجن مدى الحياة بحق "سفاح البوسنة" وترحيب دولي بالحكم

أيد محكمة دولية، الحكم بالسجن مدى الحياة بحق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش بتهمة جرائم حرب خلال مجزرة سربرينيتسا.

وقالت آلية المحاكم الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، إن "غرفة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن مدى الحياة بحق ملاديتش ارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

ورفض الاستئناف الذي قدمه ملاديتش المدان خصوصا بالإبادة لدوره في حرب البوسنة بين 1992 و1995.

ورحبت الأمم المتحدة بقرار القضاء الدولي تأكيد الحكم بالسجن مدى الحياة بحق ملاديتش، وفق ما أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه.

وقالت باشليه، في بيان مشترك مع مستشارة الأمم المتحدة الخاصة لمنع الإبادة أليس ويريمو نديريتو، إن الحكم "يشير إلى تصميم القضاء الدولي على المحاسبة مهما استغرق الأمر من وقت وفي حالة ملاديتش، فقد مضى نحو ثلاثة عقود على جرائمه الشنيعة".

كما رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأكيد الحكم "التاريخي" في حق القائد العسكري السابق لصرب البوسنة من جانب القضاء الدولي في الاستئناف.

وقال بايدن، في بيان، إن "هذا الحكم التاريخي يظهر أن من يرتكبون جرائم فظيعة سيحاسبون فعلا على ما قاموا به".





وأدين "سفاح البوسنة"، الذي قضى عقدا هاربا قبل إلقاء القبض عليه عام 2011، بتهمة الإبادة على خلفية مجزرة سريبرينيتسا وبارتكاب جرائم ضد الإنسانية بالجملة خلال حرب البوسنة.



ودانه القضاة بالوقوف وراء حملة "تطهير عرقي" هدفت لإخراج المسلمين والبوسنيّين من مناطق رئيسية لتأسيس "صربيا العظمى" في وقت كانت يوغوسلافيا تتفكك مع انهيار الشيوعية.

وأودت الحرب بنحو مئة ألف شخص بينما نزح 2,2 مليون.

وقال المدعون إن الرجل أشرف شخصيا على المجزرة التي جاءت في إطار حملة تطهير عرقي لإخراج المسلمين، ووقعت في جيب سريبرينيتسا الذي كان من المفترض أنه خاضع لحماية الأمم المتحدة.



وأظهرت تسجيلات مصورة من تلك الفترة ملاديتش وهو يوزّع الحلوى على الأطفال قبل نقلهم برفقة نساء سريبرينيتسا من المكان على متن حافلات، بينما اقتيد رجال البلدة إلى غابة حيث تم إعدامهم.

ويأمل أقارب الضحايا كذلك في أن تلغي المحكمة قرارا بتبرئة ملاديتش عام 2017 من تهم أوسع بالإبادة، مشيرين إلى أن ذلك ضروري من أجل تحقيق المصالحة بين السكان الذين لا يزالون منقسمين.





وفي ظل الغضب من ملاديتش لا يزال العديد من صرب البوسنة ينظرون للرجل إلى جانب القائد السياسي رادوفان كرادجيتش كبطلين.

وعلى مدى العملية القانونية الطويلة التي تأخرت مرارا بعدما خضع ملاديتش لعملية جراحية لاستئصال ورم ومن ثم بسبب وباء كوفيد-19، تقدّم المتهم بطعن ضد جميع الإدانات الصادرة بحقه والحكم بسجنه مدى الحياة.

وفي جلسة استماع أمام محكمة الاستئناف استمرت ليومين في أغسطس/آب 2020، أصر الجنرال السابق الذي بدا هزيلا على أنه "دُفع إلى الحرب" وندد بالمحكمة التي وصفها غاضبا بـ"طفل القوى الغربية".

وكان ملاديتش الوجه العسكري لثلاثي، قاده من الجانب السياسي: الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش وزعيم صرب البوسنة رادوفان كرادجيتش.

وتوفي ميلوشيفيتش في زنزانته في لاهاي إثر أزمة قلبية عام ،2006 قبل انتهاء محاكمته بينما يقضي كرادجيتش عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة الإبادة في سريبرينيتسا.