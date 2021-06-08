أشكنازي: دول عربية تنظر في تحسين علاقاتها مع إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أن دولاً عربية تنظر في إمكانية تحسين علاقاتها مع إسرائيل.

ونقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي عن أشكنازي قوله إن هذه الدول التي لم يسمها "تنظر في تحسين علاقاتها مع إسرائيل في ظل اتفاقيات السلام مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب".

وأضاف أشكنازي أن "الإدارة الأمريكية ستكلف مسؤولاً تناط به مهمة توسيع رقعة الدول العربية التي تقيم علاقات سلمية مع إسرائيل".

وسبق أن أشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أن الرئيس جو بايدن يدرس إسناد هذه المهمة إلى السفير الأمريكي السابق في إسرائيل دانيال شابيرو.

وتابع أشكنازي متحدثا عن الإدارة الأمريكية: "لقد تبنوا اتفاقيات إبراهيم بالكامل وهم متشوقون لتوسيعها، سيكون هناك شخص ما ليكون مسؤولاً عن القيام بذلك".

وتابع أن "العلاقات مع دول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، تسير على مسار سريع للغاية".

وأشار أشكنازي إلى أنه جرى توقيع 29 اتفاقية بالفعل، بالإضافة إلى أربع بعثات دبلوماسية جديدة.

وقال إن التجارة بين إسرائيل وتلك الدول وصلت بالفعل إلى مليار شيكل، واصفا اتفاقيات إبراهيم بأنها "تغير الخطاب في الشرق الأوسط"، وفق المصدر نفسه.

من جانبه، قال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ألون أوشبيز، إن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع دولة الإمارات، الأسبوع الماضي، كانت مهمة وستفتح الباب لمزيد من الصفقات.