الوساطة الجنوبية تعلن أخر تطورات مفاوضات السلام السودانية

أعلنت الوساطة الجنوبية، قرب تحقيق السلام من خلال المفاوضات الجارية بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة الحلو في جوبا.

وتواصلت جلسات المفاوضات لليوم الثاني على التوالي بعد تمديد جولة التفاوض المباشرة بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بفندق بالم أفريكا في جوبا لمناقشة القضايا الخلافية في مسودة الاتفاق الإطاري.



وأكد رئيس الوساطة توت قلواك قرب تحقيق السلام الشامل، وقال في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، "نبشر الشعب السوداني بقرب تحقيق السلام من خلال ما لمسناه من إرادة وعزيمة متوفرة بين طرفي التفاوض".

وأضاف قلواك أن الوساطة شكلت عدة لجان لحسم القضايا المتبقية لرفعها لجلسة غدا الأربعاء؛ مؤكدا أن جلسات التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ومسار العملية السلمية تمضي بصورة طيبة.

وأضاف رئيس الوساطة، أن تباين المواقف بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية ينحصر في نطاق ضيق ويمكن معالجته.

وكان قد رجح مصدر سوداني لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن يتم تمديد فترة التفاوض إلى ما بعد 13 يونيو المقبل بين الحكومة والحركة الشعبية (شمال) بقيادة عبدالعزيز الحلو، في ظل استمرار الخلافات بشأن نظام الحكم والعلمانية وتقرير المصير.

وكانت جوبا قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع تمديد فترة التفاوض بين وفدي الخرطوم وحركة الحلو، إلى 13 يونيو/حزيران الجاري.

وأشار المصدر إلى أن حركة الحلو تتمسك بالنظام الرئاسي لحكم البلاد يقوم على فصلٍ صارم بين السلطات التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (البرلمان) والقضائية ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس.

وأوضح أن الحلو يصر على العلمانية وتقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فضلا عن إلغاء نظام البنوك الإسلامية، وتغيير المناهج الحالية، بالإضافة إلى أن تكون العطلة الرسمية في البلاد يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ولفت المصدر إلى أن الحركة الشعبية طرحت أن تكون القوانين والقضاء محليا وليس مركزيا، مشيرا إلى أن أي طرف يتمسك بموقفه ويرفض التنازل عنه.

وتوقع بأن تمدد الوساطة الجنوبية فترة التفاوض مرة أخرى للوصول إلى اتفاق في تلك النقاط.