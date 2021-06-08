بيزوس و ماسك يتصدران.. مليارديرات أمريكا "يتهربون" من الضرائب

كشفت سجلات سرية رسمية، أن مليارديرات أمريكا قد سددوا ضرائب "صفر"، وجاء في مقدمة هؤلاء جيف بيزوس، و"إيلون ماسك".

وقالت مؤسسة "بروبوبابليكا" (ProPublica )،الثلاثاء، نقلاً عن سجلات سرية لدائرة الإيرادات الداخلية، إن العديد من المليارديرات البارزين في العالم دفعوا ضرائب دخل فيدرالية ضئيلة أو معدومة في بعض السنوات.

ومؤسسة "بروبوبابليكا"، غير ربحية، متخصصة في الصحافة الاستقصائية، الثلاثاء، راجعت سجلات دائرة الإيرادات الداخلية السرية التي تم تقديمها لها، بعد أن نشرت سلسلة من المقالات التي تعلقت بسجلات دائرة الإيرادات الداخلية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأمريكية، أن أغنى شخص في العالم، وهو "جيف بيزوس"، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، لم يدفع أي ضريبة دخل اتحادية خلال الفترة بين عام 2007، وعام 2011.





فيما نجح "إيلون ماسك"، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، في القيام بنفس الشيء في عام 2018.

كما تبين أيضا أن مايكل بلومبرج مؤسس شركة "بلومبرج إل بي" والمستثمرين كارل إيكان وجورج سوروس، قد دفعا الحد الأدنى من ضريبة الدخل الاتحادية في الأعوام الأخيرة.

وتقول منظمة "بروبوبليكا" غير الربحية، إنه قد تم تقديم البيانات إلى المؤسسة الإخبارية بعد أن نشرت سلسلة من المقالات التي تعلقت بسجلات دائرة الإيرادات الداخلية.

وبلغت ثروة، الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون الأمريكية، حتى الجمعة الماضية، نحو 187.4 مليار دولار .

فيما أصبح "إيلون ماسك"ـ لفترة وجيزة أغنى رجل أعمال في العالم في يناير/كانون الأول 2021 عندما بلغ صافي ثروته 189.7 مليار دولار.

وحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية للأثرياء 2021، جاء في المركز الخامس، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، الملياردير الأمريكي، مارك زوكربيرج، بثروة 97 مليار دولار.

ووفق إحصائيات مجلة "فوربس"، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أكبر عدد من المليارديرات في العالم بنحو 724 مليارديرا.