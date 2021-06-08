لـ"أسباب أمنية".. نسبة الإخلاء الأمريكي من أفغانستان سرية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، الثلاثاء، سحب ما يقرب من 500 من المواد العسكرية من أفغانستان، في إعلان ربما يكون الأخير.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، أنه تم إخلاء أكثر من 50٪ من مجمل عملية الانسحاب، وتابع قائلًا: " لأسباب أمنية تتعلق بحفظ الأمن والقوات لن تقوم القيادة المركزية بتحديث النسبة المئوية لعملية الإخلاء من الأن فصاعدا".



وسملت الولايات المتحدة الأمريكية، ما يقرب من 13 ألف قطعة من المعدات (لم تكشف عن طبيعتها) إلى وكالة الدفاع اللوجستية لتدميرها، وتتألف معظم قطع المعدات بحسب البيان من فائض الممتلكات الفيدرالية ولا تشمل أي معدات عسكرية أو دفاعية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، أنها سلمت رسميا 6 منشآت عسكرية إلى القوات الأفغانية، وتتوقع تسليم قواعد ومعدات عسكرية إضافية في المستقبل مما يدعم قوات الأمن والدفاع.



وتستعد القوات الأمريكية في أفغانستان لتسليم قاعدة "باجرام" الأكبر في البلاد إلى الجيش الأفغاني بحلول 20 يونيو/حزيران الجاري.

يأتي هذا في إطار المرحلة الجديدة للانسحاب الأمريكي السريع من أفغانستان، في عملية سيُشكل إنتهائها خاتمة حرب استمرت 20 عاماً بالنسبة لواشنطن، لكن ستبدأ بعدها فترة انعدام يقين كبير في بلد يرزح تحت السيطرة المتزايدة لحركة طالبان.