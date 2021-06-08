انهيار العملات الرقمية.. سعر بيتكوين الأدنى في 3 أسابيع

واصلت العملات الرقمية "المشفرة" انهيارها، وسجلت بيتكوين المزيد من الخسائر، في ظل الشكوك التي تحيط بالعملات المشفرة الأيام الأخيرة.

وانخفضت العملة المشفرة الأشهر في العالم الثلاثاء لأدني مستوى في 3 أسابيع بفعل رسائل أمريكية.

وتواصل بيتكوين التراجع وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية، بينما دعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونجرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.

وانخفضت بيتكوين 4.5% إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ 19 مايو/ أيار عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير/ كانون الثاني.

وفقدت العملة المشفرة نصف قيمتها منذ أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا عند 65 ألف دولار تقريبا في أبريل/ نيسان.

وحسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، تفقد عملة "بيتكوين" العملة المشفرة الأولى، تدريجياً أغلب مكاسبها التي حقّقَتها منذ بداية عام 2021، حتى أصبحت أرباحها أقلّ من المحققة من خلال الاستثمار في الأصول التقليدية.

ومنذ بداية تعاملات الشهر الجاري، تكافح العملات المشفرة لتجاوز خسائرها في مايو/ أيار الماضي.

والمستويات الحالية لسعر بيتكوين لم تشهدها منذ فبراير/شباط وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل/نيسان الماضي.

وسعر العملة المشفرة الأولى في العالم يتغير بشكل لحظي، وهوت القيمة السوقية لعملة بيتكوين عالميا إلى 597.56 مليار دولار.