انطلقت مناورات التمرين المشترك "مخالب الصقر 4" بين القوات البرية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة.
ويهدف التمرين المشترك إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين.
ويمثل التدريب امتدادا للتمارين المشتركة بين السعودية والولايات المتحدة بهدف تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بينهما.
كما تسعى القوات البرية السعودية والأمريكية إلى تبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.
وأجريت النسخة السابقة من مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر ٣) في مارس/أذار الماضي، وأجريت النسخة السابقة (مخالب الصقر 2)، في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وفي يوليو/ تموز 2019، شاركت وحدات من القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها الأمريكية، في فعاليات "تمرين القائد المتحمس 2019".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "مخالب الصقر 4".. انطلاق مناورة عسكرية بين السعودية وأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.