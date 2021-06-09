موجز "دوت الخليج الإخبارية" الاقتصادي.. العجز الأمريكي وضرائب بيزوس وماسك

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

واصلت العملات الرقمية "المشفرة" انهيارها، وسجلت بيتكوين المزيد من الخسائر، في ظل الشكوك التي تحيط بالعملات المشفرة الأيام الأخيرة.

أقر السودان، مساء الثلاثاء، زيادات ضخمة على أسعار الوقود قاربت 100 %، وفق بيان رسمي.

ساهم هبوط واردات العديد من السلع من بينها "لعب الأطفال" في تراجع العجز التجاري الأمريكي خلال أبريل/نيسان الماضي.

مؤشر جديد كشفه بنك إنجلترا المركزي، يحذر من تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء في بريطانيا.

كشفت سجلات سرية رسمية، أن مليارديرات أمريكا قد سددوا ضرائب "صفر"، وجاء في مقدمة هؤلاء جيف بيزوس، و"إيلون ماسك".

هبطت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات مساء الثلاثاء 8 يونيو 2021، متأثرة بانخفاض الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات مساء الثلاثاء 8 يونيو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

يسير الاقتصاد العالمي بخطوات ثابتة نحو التعافي من فيروس كورونا، وبعد 18 شهرا من تفشي الجائحة، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي.

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا خلال التعاملات المسائية الثلاثاء 8 يونيو 2021، وفق نشرة "جمعية الصاغة".