الترويكا والإيجاد توقعان على اتفاق جوبا.."دفعة" لسلام السودان

وقعت "الترويكا والإيجاد، مساء الثلاثاء، على اتفاق جوبا لسلام السودان كشهود وضامنين، الأمر الذي وصف بأنه "دفعة قوية لتحقيق السلام".

ووقعت دول الترويكا "الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والنرويج" وممثل عن منظمة الإيجاد على الاتفاق بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو " حميدتي"، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك.



وأكد حميدتي خلال حفل التوقيع عزم الحكومة على المضي قدما في تنفيذ الاتفاق بما يحقق السلام والاستقرار بالسودان، مشيدا بجهود الحكومة عبر تشكيل اللجنة الوطنية العليا لتنفيذ الاتفاق وحشد الدعم وإزالة كافة العوائق لتسريع تنفيذ الاتفاق.

وقال النائب الأول إن الاتفاق دفعة قوية باتجاه تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ، وتعزيز العمل المشترك من أجل تحقيق العدالة، لافتا إلى الدعم الكبير الذي وجده السودان من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظماتها والدول الشقيقة والصديقة خلال مسيرة البحث عن السلام.

ومن جانبه، أكد مالك عقار عضو مجلس السيادة، الالتزام الكامل بالتحول الديمقراطي، الذي يتطلب تنفيذه جهدا جماعيا وعزيمة لتجاوز كافة التحديات، مطالبا بتقديم كل من في السجون إلى محاكمات عادلة، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.





من جهته، حث عضو مجلس السيادة الهادي إدريس على الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وتكوين آليات تنفيذ اتفاق سلام جوبا لطي ملف الحرب.

وأكد إدريس، على أهمية دعم ضامني اتفاق السلام من مجموعة الإيجاد والترويكا، للوصول إلى سلام دائم يعزز مكانة السودان إقليميا ودوليا ويجعله مفتوحا على العالم عبر توفير الدعم المستمر والمساعدات الفنية اللازمة.

وبدروه، قال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إن توقيع اتفاق جوبا للسلام في السودان، نقطة تحول كبرى نحو السلام، وتحقيقا لأهداف ثورة ديسمبر التي مهرها شباب ونساء السودان بدمائهم وأرواحهم.

وأوضح حمدوك بأن تحقيق السلام كان ومازال ضمن الأولويات الخمس للحكومة الانتقالية من أجل تحقيق الأمن والحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستواصل السير انطلاقا من مبادئها والتزامها ببلوغ انتخابات حرة ونزيهة.

وأرجع السفير دونالد بوث المبعوث الأمريكي للسودان تأخر توقيع مجموعة الترويكا على الاتفاق للحاجة الماسة للترجمة الرسمية للاتفاقية.

وقال، إننا نتطلع لتحقيق الحرية في السودان بكافة أشكالها وتعزيز العدالة عبر إرادة سياسية وإظهار الالتزام وحشد الموارد.





وقالت سفيرة مملكة النرويج بالخرطوم، تريزا لوكين، إن توقيع الاتفاق إشارة قوية وفاعلة لشعب السودان، بأن السلام قادم وسيكون شامل.

ووصف ممثل الوساطة الجنوبية، ماناس لومس وآيا، توقيع مجموعة الترويكا والإيجاد على اتفاق سلام جوبا بأنه "لحظة هامة في تاريخ السودان".

وأشاد على جهود النائب الأول لرئيس مجلس السيادة في إزالة كافة العقبات التي واجهت عملية التفاوض، مشددا على ضرورة التزام كافة أطراف اتفاق السلام بالعمل على تنفيذه.

ووقعت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح على اتفاق جوبا لسلام السودان في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأصبحت بمقتضاه ضمن شركاء الحكم في الحكومة الانتقالية.