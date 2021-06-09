مسلحون يقتلون 27 شخصا في هجوم وسط نيجيريا

اقتحم مسلحون سوقا وملعب كرة قدم في بلدة وسط نيجيريا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقتلوا 27 شخصا على الأقل.

وتحقق شرطة ولاية بنوي في الهجوم الدامي، علما بأن الولاية جزء من منطقة الحزام الأوسط حيث تحدث باستمرار مواجهات دامية بين مزارعين ورعاة رحل من أجل الوصول إلى الموارد.



وقالت متحدثة باسم شرطة بنوي، إن الهجوم حصل في منطقة اغاتو في المساء، حين كان السكان المحليون يهمون بإغلاق السوق.

وأوضحت أن التحقيقات جارية لكشف دوافع الهجوم.

وتروّع عصابات سرقة الماشية وخطف السكان قرى في شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تمارس الخطف والقتل والنهب وإحراق المنازل.

والأسبوع الماضي، قتل 88 شخصا على الأقل حين هاجم عشرات من لصوص الماشية يستقلون دراجات نارية سبع قرى في منطقة دانكو-واساغو في ولاية كيبي غرب البلاد.

وفي الفترة الأخيرة عمدت العصابات إلى استهداف مدارس حيث خُطف مئات الطلاب منذ ديسمبر/ كانون الأول.

والهدف الرئيسي لهذه العصابات تحقيق مكاسب مالية عبر طلب فديات من السلطات وأهالي الضحايا.

وتشكل الهجمات في شمال غرب ووسط نيجيريا جزءا من التحدي الأمني الذي تواجهه قوات الرئيس محمد بخاري، مع تزايد المخاوف من تغلغل إرهابيين في هذه المناطق.