للمرة الأولى.. "درونز" تزود مقاتلة أمريكية بالوقود في الجو

استخدمت القوات البحرية الأمريكية طائرة بدون طيار لتزويد مقاتلة بالوقود في الجو "لأول مرة على الإطلاق".

وبحسب بيان للقوات البحرية الأمريكية نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي اليوم الأربعاء، فأن التجربة تُظهر أنه يمكن الآن استخدام الطائرات بدون طيار في مهام تتجاوز مهام الاستطلاع أو أهداف الرماية، مما يسمح باستخدام الطائرات المقاتلة المكلفة لعمليات أخرى.



وتابع البيان أن الطائرة بدون طيار من طراز "إم كيو – 25 ستينجراي" من إنتاج شركة بوينج.

واتصلت الطائرة بدون طيار بطائرة مقاتلة "إف/إيه-18 سوبر هورنت" عبر خرطوم، ونقلت وقودا إلى المقاتلة بينما كانت تحلق فوق الغرب الأوسط الجمعة الماضية، وفقا للبيان.



وكانت شركة "بوينج" الأمريكية كشفت عن ذلك الإنجاز الجديد، حيث أعلنت على موقعها أن طائرة من طراز MQ-25 Stingray قامت بتزويد طائرة أخرى بالوقود خلال وجودها في الأجواء.

وأضافت، خلال رحلة اختبار، نجحت MQ-25 في مد الخرطوم بنجاح وضخت الوقود بأمان في مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية، هذا الأمر يدل على قدرة الطائرة المسيرة على أداء مهمتها الأساسية بتزويد الطائرات بالوقود الجوي.