محاولة اغتيال صحفي إيراني مقرب من التيار الإصلاحي

تعرض صحفي إيران مقرب من التيار الإصلاحي لمحاولة اغتيال غربي طهران، ليكون الثاني الذي يتعرض لمحاولة قتل خلال أقل من أسبوع.

وقالت وكالة أنباء "ركنا" المحلية الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن الصحفي الإيراني البارز، ومدير تحرير موقع "قلم" الإخباري، حسام الدين شيخي تعرض لمحاولة اغتيال.



وبحسب الوكالة التي تابعتها "دوت الخليج الإخبارية"، فإن "مجهولين اقتحموا الليلة الماضية منزل مدير تحرير موقع قلم نيوز حسام الدين شيخي في محافظة كرمنشاه غرب إيران وقاموا بطعنة عدة طعنات".

وأوضحت الوكالة بأن "تفاصيل هذا الحادث غير معروفة حتى الآن"، مشيرة إلى أن "المهاجمين لاذوا بالفرار بعد اقتحام المنزل.

وحسام الدين شيخي صحفي مقرب من معسكر التيار الإصلاحي، وكان سابقاً مدير مكتب وكالة أنباء "برنا" التابعة لوزارة الشباب والرياضة الحكومية في محافظة كرمانشاه.

ومحاولة اغتيال الصحفي شيخي ليست الأولى، الخميس الماضي، تعرض الصحفي المصور "محمد دلكش" إلى هجوم عندما كان يستقل سيارة أجرة من طهران متوجهاً إلى مدينة "رامسر" شمال إيران.





وأوضحت تقارير صحافية بأن "سائق سيارة الأجرة قام بتغيير مساره من مدينة رامسر شمال ايران باتجاه مدينة ساوه وسط إيران، ولكن اعترض الصحفي محمد دلكش على ذلك، وقام شخص يجلس في مؤخر السيارة بضربه وطعنه بسكين".

وأشارت التقارير التي رصدتها "دوت الخليج الإخبارية" إلى "أن الصحفي محمد دلكش بعد إصابته بجروح تم الاستيلاء على معدات التصوير ولاب توب وهواتف".

ونقلت وكالة أنباء "ركنا" عن مصادر أمنية قولها إن "محمد دلكش تعرض إلى 21 طعنة، ويبدو أنها كانت سطحية، وجرى تركه على جانب الطريق بمدينة ساوة".

ويبدو أن هذه الحملات لاستهداف الصحفيين خصوصاً المقربين من معسكر التيار الإصلاحي تتزامن مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 من يونيو/ حزيران الجاري، التي يسعى التيار المتشدد فيها للاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية.

وتقبع إيران في المركز 174 من أصل 180 دولة وفق مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2021، والذي تُعدّه منظمة مراسلون بلا حدود.