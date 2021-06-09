مقتل 10 عمال لنزع الألغام في أفغانستان برصاص طالبان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن طالبان قتلت 10 عمال لإزالة الألغام شمال أفغانستان، في أحدث هجوم يهز البلد الذي تمزقه أعمال العنف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان للصحافيين إن مقاتلي "طالبان دخلوا إلى مجمع لوكالة لنزع الألغام وبدأوا إطلاق النار على الجميع".



سيطر مسلحو "طالبان"، الثلاثاء، على منطقة جديدة بأفغانستان ضمن المكاسب العسكرية التي حققوها منذ بداية انسحاب القوات الدولية.

وتخلت القوات الحكومية عن مركز منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، وفرت إلى منطقة أندخوي المجاورة، بدون الاشتباك مع المسلحين، بحسب ما قاله ثلاثة من أعضاء المجالس المحلية.

وقال عبد الأحد علي بيك، عضو مجلس الإقليم، إن مصير أكثر من عشرة أفراد من قوات الأمن في المنطقة ما زال غير واضح، بسبب تعطل شبكة الاتصالات.

وظلت منطقة دولت آباد تحت الحصار لمدة ثلاثة أعوام.

ولم يكن باستطاعة القوات الحصول على دعم لوجستي إلا جوا؛ كما أن الدعم الأرضي كان مستحيلا، بسبب سيطرة المسلحين على جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة، بحسب المصدر ذاته.