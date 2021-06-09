سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021.. الأخضر يتراجع

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، قرشين في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وبحسب مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الأربعاء، تراجع متوسط سعر الدولار، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

وهيمن سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، على التعاملات في 19 بنكا، منها العقاري المصري العربي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والتجاري الدولي، والمصري الخليجي، والقاهرة، والمصرف المتحد، والمشرق.

وانخفض سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، إلى نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

استثمارات 7.5 مليار دولار

ودشنت مصر، السبت، مشروعا هو الأول من نوعه في أفريقيا، والشرق الأوسط على ضفاف قناة السويس باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

ووضع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار.

والمشروع ينطلق تحت اسم "شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات".

ويجري حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

أسعار اليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.17 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 4.164 جنيه للشراء، و4.190 جنيه للبيع.

بينما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.86 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، أمس.