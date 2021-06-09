سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

واصل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

واستقر سعر صرف الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية بدعم من استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أعلى سعر لليورو



وظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ثابتا نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 19.00 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

مصر تدخل سوق "التمويل الإسلامي"

أصبحت مصر مستعدة لدخول سوق التمويل الإسلامي الضخم، وذلك بعد صدور قانون "الصكوك السيادية".

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، أن بلاده لأول مرة تدخل سوق التمويل الإسلامي الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.

وقال الوزير معيط، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإثنين، إن "الصكوك السيادية" تساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.

أسعار الدولار والإسترليني

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.17 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 4.164 جنيه للشراء، و4.190 جنيه للبيع.

بينما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.86 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، أمس.