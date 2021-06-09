أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021، بالتزامن مع هبوط أسعار المعدن النفيس عالميا.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، إلى نحو 228.11 ريال (60.93 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر مبيعا بالمملكة) إلى نحو 199.60 ريال (53.23 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، نحو 171.08 ريال (45.62 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصاد في السعودي، سجل عيار 14 نحو 133.06 ريال (35.48 دولار).

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية، نحو 7095 ريالا (1892 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية (8 جرامات من عيار (21) نحو 1596.77 ريال (425.81 دولار).

انخفاض عالمي

وعالميا انخفض الذهب مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون في حذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري، في تعاملات الثلاثاء، بنسبة 0.4%، إلى نحو 1892.33 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي.

فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1894.40 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين حائزي العملات الأخرى، رغم هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في شهر.

وتوقعت مارجريت يانغ، المحللة في "ديلي فيكس"، أن يكون لبيانات التضخم الأمريكي تأثير متباين على الذهب.. فعلى الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب.

وأضافت: بينما علي الجانب السلبي فإن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة، وهو ما يقلل من جاذبية الذهب.