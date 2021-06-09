نادي الـ100 مليار دولار للرجال فقط.. 9 يملكون ثروات تعادل اقتصادات دول شمال أفريقيا

يضم العالم أكثر من 2700 ملياردير، لكن 9 فقط منهم يجلسون على جبل من الثروة يساوي أو يتجاوز 100 مليار دولار.

ووفق "فوربس"، فإن نادي الـ100 مليار دولار لا يضم سوى الرجال في الوقت الحالي، وهم في أغلبيتهم الكاسحة من أثرياء قطاع التكنولوجيا.

والمليارديرات التسعة يسيطرون على نحو 1.2 تريليون دولار من الثروات، أي أكبر بنحو 34.2% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة شمال أفريقيا بأكملها المتوقع لهذا العام عند 787 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

أعضاء نادي الـ100 مليار دولار

وعلى رأس النادي، يأتي الملياردير الفرنسي الأغنى في العالم برنار أرنو، مالك LVMH للسلع الفاخرة، بصافي ثروة في 28 مايو/أيار يقدر بنحو 192.2 مليار دولار.



وقد استفاد برنار من انتعاش السلع الفاخرة بين متسوقي المنتجات الراقية.



وأصبح في يونيو/حزيران 2019، ثالث أغنى ملياردير في العالم. وبعد مرور عامين منذ أن تجاوزت ثروة برنار أرنو 100 مليار دولار، أنهى أرنو الأسبوع الماضي مع حصوله على لقب أغنى شخص في العالم، حيث كان أغنى بـ5.2 مليار دولار من جيف بيزوس كما في 28 مايو/أيار 2021.

فيما كان أرنو أيضا الرابح الأكبر بين نخبة الأثرياء، مضيفًا 42.2 مليار دولار إلى ثروته منذ 5 مارس/آذار الماضي.



وفي المركز الثاني على القائمة، جاء الأمريكي جيف بيزوس، محققا ثروته من أمازون، والتي بلغت في 28 مايو/أيار: 187 مليار دولار.



وكان مؤسس أمازون أول ملياردير على الإطلاق تجاوز صافي ثروته حاجز 200 مليار دولار في أغسطس/آب 2020، أي بعد حوالي ثلاث سنوات منذ أن أصبح ثاني أغنى ملياردير في العالم في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.



وفي المركز الثالث، جاء إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا للسيارات الكهربائية، بصافي ثروة في 28 مايو/أيار 156.4مليار دولار.



وتجاوزت ثروة ماسك حاجز 100 مليار دولار لأول مرة في أغسطس/آب من العام الماضي عندما بدأت الشركة في تجزئة أسهم التداول بواقع خمسة أسهم مقابل واحد.



أقدم أعضاء النادي

وفي المركز الرابع، جاء بيل جيتس المؤسس المشارك لمايكروسوفت، بصافي ثروة في 28 مايو/أيار بلغ 126.8 مليار دولار.



وجيتس هو أحد أقدم أعضاء النادي.



وتجاوزت صافي ثروة جيتس لأول مرة 100 مليار منذ أكثر من عقدين في أبريل/نسيان 1999، عندما شهد العالم طفرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية (المعروفة أيضًا باسم فقاعة الدوت كوم في أواخر التسعينيات).



وكانت فقاعة الدوت كوم وقتًا تاريخيًا في وول ستريت، حيث توافد المستثمرون واستثمروا بكثافة في شركات الإنترنت، التي كانت مايكروسوفت تهيمن عليها ذات يوم.



وفي المركز الخامس، جاء مارك زوكربيرج رئيس فيسبوك، بصافي ثروة في 28 مايو/أيار 119.2 مليار دولار.



وارتفعت ثروة قطب التكنولوجيا البالغ من العمر 37 عامًا، عن حاجز 100 مليار دولار في أغسطس/آب 2020، عندما وصلت أسهم فيسبوك إلى 300 دولار للسهم الواحد لأول مرة.



وفي المركز السادس، حل وارن بافيت، رئيس بيركشاير هاثاواي، بصافي ثروة في 28 مايو/أيار بلغت 109.5 مليار دولار.



وارتفعت ثروة المستثمر الملياردير البالغ من العمر 90 عامًا هذا العام لتصل إلى 100 مليار دولار في أوائل مارس/آذار الماضي.



الوافدون الجدد

وفي المركز السابع، جاء لاري إليسون من أوراكل بصافي ثروة في 28 مايو/أيار بلغت 102.7 مليار دولار.



ويعد الشريك المؤسس لشركة أوراكل Oracle أحد الوافدين الجدد إلى نادي المئة مليار هذا العام.



وتجاوزت ثروة إليسون حاجز 100 مليار دولار في 8 أبريل/نيسان الماضي.



وفي المركز الثامن، جاء لاري بيج من جوجل، بصافي ثروة في 28 مايو/أيار بلغت 102.8 مليار دولار.



وتلاه تاسعا، سيرجي برين من جوجل بصافي ثروة في 28 مايو/أيار: 99.6 مليار دولار.