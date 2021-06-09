تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021

تراجع متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، 9 يونيو 2021، في التعاملات المبكرة للبنوك وشركات الصرافة.

وتراجع متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 4.164 جنيه للشراء، و 4.190 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.196 جنيه للبيع.

ويواصل سعر صرف الجنيه المصري، الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، منها المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.153 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

الاحتياطي الأجنبي يواصل الارتفاع

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن استقرار قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي ساهم في السيطرة على ارتفاع أسعار السلع.

واستمر صافي الاحتياطي الأجنبية في الارتفاع للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 40.3 مليار دولار في شهر أبريل/ نيسان الماضي 2021.

وبدأ صافي الاحتياطات الأجنبية في الزيادة بشكل مطرد منذ مايو/أيار 2020 بالتزامن مع الاستقرار الذي شهده سوق العملة.

وتلقى الاحتياطي دعما قويا من تحويلات العاملين بالخارج التي استمرت في الارتفاع، مسجلة 15.5 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لتحقق نسبة زيادة تقدر بحوالي 10% بالمقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

كما دعم الاحتياطي الأجنبي، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 2.5 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

وانخفض متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

بينما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.17 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.279 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري ليصل إلى 51.86 جنيه للشراء و 52.32 جنيه للبيع، مقابل 51.91 جنيه للشراء، و52.38 جنيه للبيع، أمس.