أزمة طائرت بين قطر وإيرباص.. وبوينج على الخط

تصاعدت حدة الأزمة بين الخطوط الجوية القطرية وإيرباص لعيوب فنية، بينما دخلت بوينج على خط الأزمة بعرض مختلف، فما تفاصيل القصة؟

وقالت الخطوط الجوية القطرية إن السطح تحت الطلاء الذي يغطي عددا من طائراتها من طراز إيرباص إيه 350 يتضرر بوتيرة أسرع من المعتاد.

وأكدت الخطوط الجوية القطرية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أنها لن تتسلم أي طائرة جديدة من هذه الطائرات عريضة البدن لحين حل المشكلة.



واندلع الخلاف بين الناقلة القطرية والشركة الأوروبية، الأسبوع الماضي، ولكن لم تفصح قطر عن السبب الرئيسي، رغم توجيهها تحذيرا رسميا لشركة صناعة الطائرات من تداعيات صناعية في حالة عدم تسوية الخلاف.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية القطرية: "تواصل شركة الطيران تجربتها، وتلاحظ حالة يتدهور فيها السطح تحت الطلاء في بعض طائراتها من طراز إيرباص إيه350 بوتيرة أسرع"، بحسب "رويترز".

ممنوعة من التحليق

وقال المتحدث إن الشركة أوقفت تحليق بعض الطائرات "إلى أن يتسنى فهم وتصحيح هذه الحالة والسبب الجذري"، وذلك دون الكشف عن عدد الطائرات التي تأثرت.

وأضاف: "ستطالب الخطوط الجوية القطرية بالفهم الكامل لهذه الحالة والسبب الجذري وراءها وتصحيحها تماما قبل تسلم أي طائرة أخرى من إيرباص إيه 350".

وقالت الخطوط القطرية أيضا إنها تفحص كامل أسطولها من إيه-350 بصورة أكثر تكرارا لمراقبة الحالة عن كثب.

إيرباص ترد

وقال متحدث باسم إيرباص إن الشركة تجري محادثات بشكل دائم مع عملائها لكن مثل تلك المحادثات سرية.

الخطوط الجوية القطرية أكبر عملاء أحدث طائرة للرحلات الطويلة في أوروبا، وتسلمت 53 من طلبية لشراء 76 طائرة.

وحث الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الأسبوع الماضي مجلس إدارة إيرباص على التدخل في النزاع. وترتبط الشركتان بعلاقات تجارية واسعة في المجال المدني والدفاعي. وقال مصدران إن الخلاف يشمل قضايا أوسع نطاقا.

وانتقدت الخطوط القطرية من آن لآخر إيرباص ومنافستها بوينج بسبب تأخيرات أو هفوات في الجودة.

وتقول شركة الطيران إن التزامها الشديد بالمواصفات يعكس تفوق علامتها التجارية لكن مسؤولين تنفيذيين في صناعة الطيران يتهمونها باستغلال مثل هذه التفاصيل لتأجيل تسليمات أو كسب ورقة ضغط في مفاوضات، وهو زعم نفته الشركة.

وعدًل عدد كبير من شركات الطيران مواعيد تسليم طائرات بسبب الجائحة، وفي يونيو/حزيران قالت الخطوط القطرية إنها لن تتسلم طائرات إيرباص أو بيونج في عامي 2020 و2021. وفي وقت لاحق من العام أعلنت التوصل لاتفاق بشأن جدول زمني مع إيرباص.

ويسلط أحدث خلاف الضوء أيضا على مصير طائرة إيه350 عمرها أربع سنوات للخطوط القطرية تقبع في تولوز منذ يناير كانون الثاني بعد أن أرسلتها الشركة لإعادة طلائها بما يتناسب مع نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال المصدران إن المشكلة ظهرت عند إزالة الطلاء القديم مما أثار نقاشا عما إذا كان مشكلة استثنائية أو دليل على مشاكل أكبر.

ثم أرسلت الطائرة إلى وكيل في تولوز يقوم بطلاء الطائرات الجديدة بالنيابة عن إيرباص ويقوم أيضا بأعمال لشركات طيران على طائرات مستخدمة والتي ينبغي إعادة طلائها كل ست سنوات. وبحسب بيانات تتبع فإنها هناك منذ الخامس من يناير كانون الثاني.

وقال متحدث باسم الوكيل الفرنسي مجموعة ساتيس انه ليس ثمة خلاف بين شركته والخطوط القطرية لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

عرض بوينج "777 إكس"

تدرس الخطوط الجوية القطرية استثمار عدة مليارات الدولارات في طلبية محتملة لثلاثين طائرة شحن أو أكثر، مما جذب اهتمام بوينج التي بدأت عرض نسخة للشحن من طائرتها المزمعة 777 إكس.

كانت الناقلة الخليجية قالت في أبريل/نيسان إنها مهتمة بطائرة شحن من طراز 777 إكس إلا أن بوينج لم تبلغها بأي خطط لإطلاق مثل هذه الطائرة.

لكن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية قال لرويترز اليوم الخميس إن هذه الطائرة خيار مطروح حاليا مع تفكير شركة الطيران في طلب طائرات شحن من بوينج أو إيرباص.

ولم يتسن الحصول على تعليق من بوينج.