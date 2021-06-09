انتخابات الصومال.. لجنة حكومية لتسهيل الاستحقاق المصيري

لجنة فنية أعلنت الحكومة الصومالية تشكيلها لتدعمها من أجل تنظيم "سلس" للانتخابات العامة المقبلة، و"تنسيق" يسهل مسار الاستحقاق المصيري.

واليوم الأربعاء، عين رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، لجنة فنية لدعم سير العملية الانتخابية التي تضم سبعة أعضاء .

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تلقت "دوت الخليج الإخبارية" نسخة منه، فإن تشكيل اللجنة يأتي نظرا للحاجة الماسة لإيجاد لجنة عليا ذات خبرة لدعم مكتب رئيس الوزراء بتنفيذ سلس للانتخابات الوطنية العامة غير المباشرة 2021، وقادرة على ربط وتسهيل العمليات المنوط تنفيذها بمكتب رئيس الحكومة.

وتضم اللجنة كلا من عبدالله علمي علي، رئيسا، وعمر محمود عبدلي، مستشارها القانوني، وفاطمة عبدي علي، مسؤولة المالية والعمليات، ومحمود محمد روبلي، مستشار بناء القدرات والقدرات، وليلى عبدالكريم محمد، عضو، وليبان ربيلى غود مستشار أمني، وعبدالله حاشي حسن.

ووفق المصدر نفسه، فإن مهام اللجنة محصورة حتى تنفيذ الانتخابات العامة المقبلة، إلى حين إعلان جميع نتائج الاقتراع العام التشريعي والرئاسي.

وأوضح البيان أن "المستشارين مكلفون بتسهيل ودعم مكتب رئيس الوزراء لتنسيق جميع الأعمال الفنية ذات الصلة بالانتخابات الصومالية".

ويرى مراقبون أن تشكيل لجنة خبراء ومستشارين يسهل سير اتفاق الانتخابات ورفع قدرات مكتب رئيس الوزراء بالتواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية بالانتخابات، مثل رؤساء الولايات المعارضة ومنظمات العمل الأهلي، ما يرفع أداء المكتب إلى مستوى كبير في إدارة العملية الانتخابية.

وقبل أقل من أسبوعين، وقّع قادة الصومال، في ختام اجتماع تشاوري موسع بالعاصمة مقديشو، اتفاقا نهائيا شاملا حول أزمة الانتخابات، يقضي بإجرائها خلال 60 يوما.

وفي تصريحات عقب التوقيع، قال روبلي إن "الاتفاق يمهد لإجراء انتخابات صومالية خلال 60 يوما، وأدى إلى حل شامل في جميع القضايا الخلافية".

وبيّن أن رؤساء الولايات الإقليمية الخمس، وعمدة مقديشو إضافة إلى مكتب روبلي، يمثلون الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق.

وطالب روبلي المعارضة السياسية المساهمة في تحقيق انتخابات شفافة والتعاون مع مكتب رئيس الوزراء بكل ما يتعلق بالانتخابات.