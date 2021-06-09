إيران.. نيران التجويع تشتعل في أجساد 3 عمال

بالفقر والخصاصة تضرم إيران نيران الغضب بنفوس مواطنيها، في لهيب سرعان ما يتحول إلى شرارة حقيقية تنشد الهروب من واقع مرير.

إحداثيات صعبة تفاقم امتعاض الشعب الإيراني - لا سيما شريحة العمال- من النظام في طهران، بسبب سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية، حيث أقدم 3 عمال في وزارة النقل والتنمية العمرانية على إضرام النار بأجسادهم أمام مكتب الوزارة بمحافظة كرمنشاه غربي البلاد.

ووفق ما طالعته "دوت الخليج الإخبارية" من تصريحات نشرتها منظمة "هنجاو" المعنية بأوضاع حقوق الأكراد في إيران، الأربعاء، فإن "3 عمال في وزارة النقل والتنمية العمرانية أضرموا النار في أجسادهم أمام مكتب الوزارة أمس الثلاثاء، احتجاجًا على عدم دفع رواتبهم".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، قوله إن "العمال الثلاثة لم يتلقوا رواتبهم من مقاولي إدارة الطرق والتنمية العمرانية خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى احتجاجهم وإحراق أنفسهم".

وأضاف أنه "تم إنقاذ العمال الثلاثة من قبل عمال الإغاثة وتم نقلهم إلى المرافق الطبية".

ولم يفصح المصدر أو المنظمة الحقوقية عن طبيعة الإصابات والجروح التي أصيب بها العمال المحتجون جراء إضرام النار في أجسادهم، كما لم تعلن السلطات الحكومية عن أوضاعهم الصحية.

وأدى عدم دفع الرواتب للعمل وعدم دفع التأمين وتسريح العمال والعقود قصيرة الأجل وظروف العمل المرهقة والعديد من الأسباب الأخرى، إلى تفاقم سوء أوضاع العمال في إيران.

وتضاعف جيش البطالة في إيران، خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تشديد العقوبات الأمريكية على طهران في مايو/ أيار 2018، كما ضاعف من ذلك تفشي فيروس كورونا المستجد الذي دفع السلطات الحاكمة إلى فرض إجراءات وقيود صارمة على القطاعات الاقتصادية.