جنون العظمة يشعل حربا بين واشنطن وبكين.. أمريكا تستثمر والصين غاضبة

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، قانونًا يهدف لاستثمار 170 مليار دولار في العلوم والتكنولوجيا بهدف مواجهة ارتفاع التهديد الاقتصادي من الصين.

وترتب على القانون الأمريكي، حالة من الغضب لدى بكين، التي اتهمت الولايات المتحدة بـ"جنون العظمة"، كما وصفت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الصيني القانون بأنه محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية وحرمانها من حقها المشروع في التنمية من خلال التكنولوجيا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأقر مجلس الشيوخ خطة للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، تهدف لتشجيع الشركات على الإنتاج في الولايات المتحدة، وبشكل خاص أشباه الموصلات، وكذلك دعم الصناعة الأمريكية في الحرب التجارية مع الصين.





وتخصص تلك الخطة أكثر من 170 مليار دولار لأغراض البحث والتطوير، و1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس، فضًلا عن إنفاق 52 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتشجيع الشركات على تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.

وشددت اللجنة الصينية على أن مشروع القانون تغلفه عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي.