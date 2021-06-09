أسعار البنزين في السعودية.. هل أعلنتها أرامكو؟

تعتزم السعودية الإعلان عن أسعار البنزين لشهر يونيو/ حزيران الجاري، خلال الساعات القادمة، تطبيقا لسياسة مراجعة الأسعار المتبعة.

ووفق موقع الشركة، لم تعلن حتى الآن الأسعار التي سيباع بها البنزين والوقود في يونيو/ حزيران، على عكس ما تناولته بعض المواقع الإلكترونية.

وتعلن شركة أرامكو السعودية عن مراجعة أسعار الوقود في المملكة بشكل شهري، لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات التي تحدث في أسعار التصدير.



وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، عدلت أرامكو فترة المراجعة الدورية للأسعار من ربع سنوية إلى شهرية.

وبموجب ذلك يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وفقًا لإجراءات "حوكمة" تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

ويعني هذا أن التعديل قد يعلن مع دخول ساعات اليوم الجديد، بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس.





ارتفاع أسعار النفط

ويأتي التعديل المترقب مع زيادة ملحوظة في أسعار النفط عالميا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 72.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو/ أيار 2019.

وزاد برنت 1% أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 70.36 دولار للبرميل.

وكانت قد سجلت 70.62 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وصعدت أسعار الخام أمس الثلاثاء 1.2%.

أسعار البنزبن في مايو

وكانت أرامكو السعودية، قد رفعت أسعار البنزين في المملكة في مايو/ ايار الماضي.

وبحسب ما أعلنته شركة أرامكو فإن سعر بنزين 91 لشهر مايو/ أيار بلغ 2.08 ريال، وسعر بنزين 95 يبلغ 2.23 ريال.

وبلغ سعر الديزل 0.52 ريال، والكيروسين 0.70 ريال، و0.75 لغاز البترول المسال.

وكانت شركة أرامكو السعودية قد نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.

وأبرمت الشركتان كذلك اتفاقية للاستحواذ على 270 محطة خدمة، وأسطول من صهاريج نقل الوقود في المملكة تحمل العلامة التجارية (سهل). وتنوي الشركتان تغيير العلامة التجارية لهذه المحطات في المستقبل.

وطغى اللون الأخضر على أرقام الإفصاح المالي لشركة أرامكو السعودية المصنفة كأكبر شركة نفط بالعالم، بحسب بيانات الربع الأول 2021.