"مبادلة" ضمن تحالف للاستحواذ على 49% من أرامكو لإمداد الزيت الخام

انضمت شركة مبادلة للاستثمار إلى تحالف تقوده شركة "إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز" الأمريكية التي دخلت في صفقة مع "أرامكو السعودية".
وذلك من أجل الاستحواذ على حصة 49% من أسهم الشركة التي تم تأسيسها حديثا تحت اسم شركة "أرامكو لإمداد الزيت الخام".
وقالت "مبادلة"، في بيان صدر عنها اليوم، إن "أرامكو السعودية" ستحتفظ بالحصة المتبقية بقيمة 51% في الكيان الجديد الذي يمتلك حق استخدام شبكة خطوط أنابيب الزيت الخام المركز لدى أرامكو السعودية لمدة 25 عاما بتعرفة مدفوعة من أرامكو السعودية عن كميات الزيت الخام المركز التي تتدفق عبر الشبكة وتكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم تلك الكميات.
وأوضح البيان أن أرامكو السعودية ستظل محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب بشكل كامل وستظل لها السيطرة التشغيلية التامة عليها وكامل الحقوق في الانتفاع بها واستمرار مسؤولياتها عن أعمال التشغيل والصيانة.
ولن تفرض هذه الصفقة أي قيود على كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام الخاضعة لقرارات الإنتاج الفعلي التي تتخذها المملكة العربية السعودية ولا على إمكاناتها التشغيلية الحالية أو توسعاتها المستقبلية.
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