ألغام الإرهاب تصيب عسكريا تونسيا في القصرين

أصيب اليوم الأربعاء، عسكري تونسي، إثر انفجار لغم، في مرتفعات جبل المغيلة، بمحافظة القصرين غربي البلاد.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن العسكري أصيب خلال مهمّة عملياتيّة لتعقّب العناصر الإرهابيّة وتفتيش النقاط والمواقع المشبوهة.



وأضاف البيان أنه تم إرسال مروحية عسكرية لنقل المصاب الذي وصفت حالته بالمستقرة، إلى المستشفى المحلي بالقصرين لتلقي العلاج.

وشهدت البلاد أكثر من 50 عملية إرهابية دامية طيلة السنوات الماضية، كما تم تفكيك قرابة 320 خلية تنشط ميدانيا في الجبال وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، وفق أرقام رسمية.



وتتمركز التنظيمات الإرهابية في تونس طيلة 10 سنوات بالجبال الغربية (الشعانبي والسلوم وسمامة ومغيلة )، وتتبع تنظيمي القاعدة وداعش.