التفاصيل الكاملة لصكوك أرامكو التاريخية.. الموعد وشروط الاكتتاب

تدخل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" سوق الصكوك المقومة بالدولار لأول مرة في تاريخها لتمويل احتياجاتها المالية.

وتتعلق الأنظار على الصكوك الدولارية التي تصدرها أرامكو، وسط اهتمام عالمي بهذا الطرح، نظرا للقوة المالية التي يتمتع بها عملاق النفط السعودي.



لماذا اتجهت أرامكو للصكوك؟

فضلت أرامكو إصدار صكوك بدلا من السندات التقليدية، بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلَة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام، حسبما قال مصدر مسؤول لوكالة بلومبرج.

وتوقع المصدر أن يشهد، اليوم الأربعاء، الإعلان عن تحديد الشروط، والحجم النهائي للطرح.

وبحسب أرامكو، سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة للشركة، أو لأيِ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

ووفق بلومبرج، تسعى أرامكو إلى جمع سيولة عبر أسواق الدين العالمية، للمساعدة في تمويل تعهداتها بتوزيع أرباح بقيمة 75 مليار دولار على المساهمين.

موعد الطرح والتسعير

أعلنت أرامكو، أول أمس الإثنين، فتح باب طرح صكوك دولية بالدولار والتي تستمر لمدة 10 أيام تنتهي في 17 يونيو/ حزيران الجاري، حسبما أفاد بيان صحفي صادر عن الشركة.

هذه الصكوك ستكون مباشرة، وغير مضمونة أي لا تتضمن حق الرجوع على الأصول.

طرحت أرامكو الصكوك على 3 شرائح بآجال 3، و5، و10 سنوات، بحسب بلومبرج.

فيما ألقت رويترز الضوء على التسعير الاسترشادي للصكوك حسب كل شريحة.

فالشرائح آجال 3 و5 و10سنوات تم تسعيرها استرشاديا عند 105 نقاط و125 نقطة و160 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، على الترتيب.

أما الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك، فحددته أرامكو بمبلغ 200 ألف دولار، على أن يتم تحديد سعر الصك، والقيمة الاسمية، والعائد عليه، تبعا لظروف السوق.

وسيقتصر الطرح على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.

مديرو الطرح

هناك 13 مديرا محليا ودوليا يتولى إدارة طرح صكوك أرامكو، وهي الإنماء للاستثمار، والراجحي المالية، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب، وبنك أبو ظبي الأول، وجولدمان ساكس، و0إتش إس بي سي، وجي بي مورجان، ومورجان ستانلي، والأهلي المالية، ورياض المالية، وإس أم بي سي نيككو، وستاندرد تشارتر.

الجدير بالذكر، تمثِّل عائدات أرامكو حوالي 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وقد تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام لأكثر من 70 دولار للبرميل لارتفاع هذه النسبة، بحسب ما كتب المحللون في بلومبرج إنتليجنس.