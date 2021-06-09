أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يستقر عند هذا الرقم

استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 9 يونيو/حزيران 2021، وسط هدوء أسعار المعدن النفيس عالميا.

وصعد الذهب عالميا ، طفيفا خلال تعاملات الأربعاء، بالبورصات العالمية، بعد تقديم بعض الدعم من عائدات سندات الخزانة الأضعف للمعدن الأصفر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر 929.25 جنيه، وفق تجار بالسوق.

والأسعار في محلات الصاغة بدون مصنعية، وقد تختلف الأسعار من محل لآخر.

واستقر سعر الجرام عيار 21، عند نحو 813 جنيها، أما جرام الذهب عيار 18 فسجل في مصر، نحو 696.75 جنيه.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 542 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 464.50 جنيه.

وتختلف أسعار المصنعية في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمتها بين 30 و60 جنيها.

ويخضع سعر جرام الذهب في مصر لمعادلة مختلفة قليلا عن السوق العالمية، حيث يتحكم الطلب والعرض المحلي في جزء من هوامشها، فضلا عن المصنعية (تكلفة تشكيل الذهب) في القطع الذهبية والمجوهرات المشغولة.

واستقر سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات مساء الأربعاء، عند نحو 6504 جنيها.

الذهب عالميا

وعالميا، ارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1893.80 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:24 بتوقيت جرينتش.

فيما زاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1896.60 دولار.

ويترقب المستثمرون مزيدا من البيانات عن التضخم الأمريكي ومؤشرات بشأن السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي،

وتحوم عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 أعوام قرب أقل مستوى في أكثر من شهر بينما استقر مؤشر الدولار.