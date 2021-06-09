اتفاق سعودي سوداني على تعزيز الجوانب الإنسانية والتنموية

اتفق السودان والسعودية، الأربعاء، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، على المستوى الإنساني والتنموي.
جاء ذلك خلال لقاء بين عضو مجلس السيادة السوداني، الدكتور الهادي إدريس بالقصر الجمهوري اليوم، والسفير علي بن حسن جعفر، سفير السعودية بالخرطوم.
وأوضح السفير السعودي، في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، أن "زيارة الدكتور الهادى للسعودية، حققت نجاحات كبيرة على صعيد تطوير التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات".
مشيرا إلى أن "اللقاء أمن على ضرورة تنفيذ وتفعيل مخرجات الزيارة، على مستوى الجوانب الإنسانية والتنموية والاستثمارية".
وأضاف أن "المباحثات الجادة والبناءة التى عقدها عضو مجلس السيادة مع المسؤولين في السعودية، ستسهم فى دعم علاقات البلدين وترقيتها في أطرها المختلفة، خاصة التنموية والاقتصادية".
وقال السفير علي بن حسن جعفر، إن "إدريس أعرب عن شكره وتقديره للقيادة في السعودية على حسن الضيافة والحفاوة خلال الزيارة".
والسعودية من الدول الضامنة لاتفاق جوبا لسلام السودان، وداعم أساسي للحكومة الانتقالية والتحول الديمقراطي في البلاد.
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