تجارة دبي الخارجية "تقهر" الجائحة.. نمو كبير في 2020

سجلت دبي التي تعد أحد مراكز التجارة الرئيسية بالمنطقة، نموا كبيرا في التجارة الخارجية خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة "كوفيد-19".

وشهد النصف الثاني من 2020 قفزة قوية في أحجام التجارة بنسبة 6% على أساس سنوي وارتفعت قيمة صادرات دبي الإجمالية بنسبة 8% على أساس سنوي في عام 2020.

جاء ذلك في تقرير أصدره مركز دبي للسلع المتعددة، الأربعاء، حول مستقبل التجارة 2021 بعنوان "تحدي التوقعات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة".

وحسب وكالة أنباء الإمارات، توقع التقرير انتعاش أنشطة التجارة العالمية خلال عام 2021 بعد أن أظهرت مرونة مُلفتة في عام 2020 رغم التحديات الاقتصادية الصعبة المرتبطة بجائحة "كوفيد-19".

ويستعرض التقرير الذي صدر الأربعاء، نتيجتين أساسيتين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.. أولا التوقعات بأن تسهم التجارة العالمية في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2021، وما بعده وسط توقعات بأن يتصدر الاقتصادين الأمريكي والصيني هذا النمو.

تجارة عالمية

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن التوقعات بشأن التجارة العالمية في عام 2020 كانت قاتمة في ضوء انشغال العالم بمكافحة جائحة "كوفيد-19"، وتأثيراتها وتبدو الصورة أكثر إيجابية اليوم وهو ما تبينه نتائج أحدث إصدار خاص من تقرير مستقبل التجارة لعام 2021.

.ورغم المرونة اللافتة التي تمتعت بها أنشطة التجارة العالمية إلا أنها تمر في الوقت ذاته بسلسلة من التغييرات الواسعة.

وتابع: من المتوقع أن نشهد ملامح جديدة لمشهد التجارة العالمية خلال السنوات القادمة في ضوء تأثير التقنيات الرقمية واختلاف سلوكيات المستهلكين والتوجه نحو مكافحة التغير المناخي فضلا عن تأثير العوامل الجيوسياسية.

توصيات ملموسة

وأضاف: يقدم تقريرنا الجديد عدّة توصيات ملموسة للحكومات والشركات التي تسعى للتأقلم مع هذا المشهد الجديد وتسريع وتيرة التعافي من الجائحة.

وأوضح، أن التقرير تضمن العديد من النتائج حيث كشف أن التكنولوجيا كانت العنصر الأكثر مساهمة في التحولات التي شهدتها توقعات التجارة العالمية حيث ستسهم تقنيات بلوك تشين والتمويل اللامركزي وغيرها من التقنيات الجديدة والمبتكرة في تسريع نمو التجارة.



وأضاف، أن النمو المستمر للبنية التحتية الرقمية يساهم في تسريع التحول الملفت لأنشطة التجارة من المستوى الوطني إلى العالمي.

من جانبها قالت فريال أحمدي الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة:" إن الأدلة التي يقدمها تقرير مستقبل التجارة لعام 2021 تشير إلى توقعات إيجابية بخصوص آفاق التجارة العالمية".

وتابعت:" نجحت التجارة العالمية في تخطي كل التوقعات ومواصلة دعم النمو الاقتصادي العالمي والاعتماد المستمر على التكنولوجيا سيسهم في تشكيل ملامح جديدة لمستقبل التجارة".

وأضافت:" تمثلت إحدى السمات البارزة خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية في تركيز الحكومات والشركات والمستثمرين على الممارسات المستدامة في أنشطة التجارة الدولية لتغدو اليوم إحدى أبرز الأولويات في أجندات الأعمال".

وتابعت:" كما يشدد التقرير على نتيجة أساسية تنسجم مع نتائجنا السابقة وهي أهمية جهود التنسيق والتعاون الدولية والتكنولوجيا كمحركات رئيسية لتعزيز التعافي".

وتوفر التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من الحل للشركات والحكومات التي تسعى إلى إجراء تقييمات دقيقة حول الاستدامة ضمن جداول أعمالها التجارية.



ويقدم تقرير مستقبل التجارة عدة توصيات رئيسية للحكومات والشركات لتسريع التجارة المستدامة بشكل أكبر ينبغي للحكومات تنويع علاقاتها التجارية العالمية بهدف تعزيز التحول الاقتصادي وتحقيق نمو مكثف في الوظائف بما يضمن مُعالجة بطالة الشباب ونقص العمالة أثناء الانتعاش.