رئيس وزراء أرمينيا يعرض مبادلة نجله بأسرى حرب

عرض رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على أذربيجان، مبادلة نجله بأسرى حرب، قبل أيام من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأرميني اليوم الأربعاء خلال فعالية انتخابية، إن باشينيان كلف اللجان المعنية بنقل اقتراحه إلى أذربيجان رسميا، وتابع: "لا تسيئوا فهمي: ليست هذه الأداة الوحيدة لحل المشكلة".

فيما كتب نجل باشينيان عبر موقع "فيسبوك" أنه "مستعد للقيام بذلك"، في إشارة لمبادلته بأسرى حرب.

وتتهم أرمينيا أذربيجان بعدم الإفراج عن جميع أسرى الحرب، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على انتهاء الاشتباكات التي وقعت مؤخرا بين البلدين حول إقليم ناجورنو- كاراباخ المتنازع عليه، رغم العديد من عمليات تبادل الأسرى بين الخصمين.

لكن أذربيجان تقول إنها أوفت بواجباتها وفقا لاتفاق، لكنه لا يشمل الجنود الذين أرسلتهم أرمينيا إلى "أراضي أذربيجان" بعد انتهاء القتال.

وتجري أرمينيا انتخاباتها البرلمانية في 20 يونيو حزيران الجاري.