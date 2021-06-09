مقتل جندي روسي وإصابة 3 في انفجار شمالي سوريا

قتل جندي روسي وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار استهدف آليتهم في سوريا، وفق ما نقلت الأربعاء وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع في بيان لها، إلى أن تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة العسكرية الروسية في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.



ونقلت الوكالات عن وزارة الدفاع "بعد الانفجار، قضى جندي روسي متأثرا بجروحه. ونقل ثلاثة كانوا برفقته في (الآلية) إلى مرفق طبي حيث تلقوا الرعاية اللازمة".

من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الانفجار وقع في قرية الأسدية الواقعة على الخط الفاصل بين مواقع قوات سوريا الديمقراطية والجيش العربي السوري، ومواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف أبو رأسين الشمالي ضمن محافظة الحسكة.

وأشار المرصد السوري إلى وصول مروحيات روسية إلى أجواء المنطقة لإسعاف باقي المصابين الذين يبلغ عددهم 3، حيث وقع الانفجار عندما ضرب لغم أرضي العربة العسكرية التي كانت تقل جنود من القوات الروسية.

