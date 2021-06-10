تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الخميس 10 يونيو 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 10 يونيو 2021، في التعاملات المبكرة للبنوك وشركات الصرافة.

وبدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر، يواصل سعر صرف الجنيه المصري، الاستقرار منذ يونيو/حزيران الماضي، أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.164 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال أعلى سعر للشراء 4.16 جنيه في 4 بنوك، هي المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.153 جنيه للشراء، و4.186 جنيه للبيع.

مصر تدخل سوق "التمويل الإسلامي"

أصبحت مصر مستعدة لدخول سوق التمويل الإسلامي الضخم، وذلك بعد صدور قانون "الصكوك السيادية".

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، أن بلاده لأول مرة تدخل سوق التمويل الإسلامي الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.

وقال الوزير معيط، في تصريحات نشرتها رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الإثنين، إن "الصكوك السيادية" تساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.

أسعار الدولار واليورو الإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الخميس، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 51.86 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.