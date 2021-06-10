سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 10 يونيو 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 10 يونيو 2021، خلال تعاملات البنوك، وشركات الصرافة المصرية.

وخلال الفترة الماضية، استقر سعر صرف الجنيه المصري، بدعم من استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي منذ يونيو/ حزيران الماضي.

أعلى سعر لليورو

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، أمس.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو، نحو 19.01 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع.

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 19.05 جنيه للشراء، و19.29 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

بينما جاء أقل سعر لليورو في مصر، في بنك الإسكندرية، عند نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.98 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

استثمارات 7.5 مليار دولار

ودشنت مصر، السبت، مشروعا هو الأول من نوعه في أفريقيا، والشرق الأوسط على ضفاف قناة السويس باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار.

ووضع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حجر أساس أول مجمع صناعي للمواد البترولية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تقدر بـ 7.5 مليار دولار.

والمشروع ينطلق تحت اسم "شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات".

ويجري حاليا استكمال إجراءات تنفيذ المشروع، ومن المخطط بدء التشغيل الفعلي للمُجمّع في النصف الأول من عام 2024.

أسعار الدولار والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الخميس، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، و22.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.24 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.164 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.279 جنيه للبيع.

بينما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 51.86 جنيه للشراء و52.32 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.