"تحذير زائف" يهدد قمة السبع

أخلت الشرطة البريطانية، التي تؤمن قمة الدول السبع الصناعية الكبرى في جنوب غرب إنجلترا فندقا في فالموث بعد بلاغ بوجود "عبوة مريبة".

وقالت الشرطة البريطانية، إن "بلاغات وصلتها في وقت مبكر من صباح الخميس، عن عبوة مريبة اتضح فيما بعد أنها زائفة".

وقالت شرطة ديفون وكورنوال: "نعتقد حاليا أن ذلك كان تحذيرا زائفا وفتحنا تحقيقا جنائيا".

وأغلقت الشرطة الطرق والمسارات الساحلية المؤدية لخليج كاربيس، وهو المنتجع الساحلي الصغير الذي يستضيف القمة ونصبت أسوارا حديدية وطبقت قيودا أخرى في المكان.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا، مساء الأربعاء، ويقيم في منتجع على البحر في خليج كاربيس على بعد نحو 25 ميلا من فالموث حيث تقيم أغلب الفرق الإعلامية التي تغطي القمة.

وشددت السلطات إجراءات الأمن حول قمة مجموعة السبع، وهي أول اجتماع بالحضور الفعلي لزعماء الدول الصناعية الكبرى منذ ما يقرب من عامين، جراء أزمة انتشار فيروس كورونا.